In deze editie

In dit nummer mag de fonkelnieuwe Lancia Ypsilon zich bewijzen naast de eveneens nieuwe elektrische Mini Cooper. We hebben twee Franse slagschepen in een test: de Renault Rafale en Citroën C5 X. We rijden ook met de zeer grondig gefacelifte BMW 1-serie en gaan 24 Alpenpassen langs in een Alpine A110. In Klokje Rond leggen we een heuse Mazda Demio onder de loep met bijna vier ton op de teller en op de rollenbank staat een BMW 520i Touring uit 2002.