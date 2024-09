In deze editie

In dit nummer mag de Volkswagen ID4 zich bewijzen naast de Tesla Model Y en rijden we met de flink vernieuwde Kia Picanto. Verder is het weer tijd voor de Barrelbrigade! Dit jaar nemen Luc, Frank en Joas het tegen elkaar op, met respectievelijk een Ford Focus C-Max, Peugeot 206 CC en een Citroën C5.