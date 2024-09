In deze editie

In dit nummer gaan we op pad met de Alfa Romeo Junior Veloce, de dikste versie van de elektrische cross-over. Meer sportief plezier? Jazeker. We rijden ook met de verse Ford Mustang en met twee kleine elektrobommetjes: de Abarth 500e en de Mini Cooper SE. In Klokje Rond hebben we een Volkswagen Eos te gast met een half miljoen kilometers achter de rug en op de rollenbank mag een Subaru Legacy zich bewijzen.