In deze editie

AUTOWEEK 28 2024 MAGAZINE 9 juli 2024 AutoWeek 28 2024 35e jaargang, nummer 28 - 2024 In dit nummer treden de Volkswagen Passat en Skoda Superb gebroederlijk aan voor een vergelijkende test. Wie van de twee maakt de beste indruk als ze naast elkaar staan? Er zijn wel degelijk duidelijke verschillen. Verder ervaren we hoe de eerste hybride Porsche 911 rijdt en mogen we de vernieuwde Toyota GR Yaris aan de tand voelen. Meer sportief geweld? Jazeker; we rijden met de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.