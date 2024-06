In deze editie

In dit nummer tref je een dubbeltest tussen de BYD Seal U en Hyundai Kona, we maken kennis met de gefacelifte Porsche 911 en rijden met de Cupra Tavascan en gefacelifte Skoda Octavia. In Klokje Rond treedt een Mercedes-Benz E280 CDI aan met 561.000 km op de teller.