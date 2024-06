In deze editie

In dit nummer treedt de gloednieuwe Suzuki Swift aan tegen de Hyundai i20 en Renault Clio. We gaan ook op pad met de Aston Martin DB12 Volante en gaan al accuwisselend met een Nio naar Duitsland. In Klokje Rond hebben we een Audi A6 te gast met 5,5 ton op de teller en op de rollenbank staat een BMW 130i.