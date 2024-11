Kiosk Bladcadeau bestellen

Kiosk Bladcadeau: het leukste cadeau voor elke gelegenheid

Met Kiosk Bladcadeau blijf je geven. De cadeaubon kan worden ingewisseld voor een tijdschriftabonnement naar keuze, dat automatisch stopt. De gelukkige ontvanger kan kiezen uit meer dan 75 populaire tijdschriften, zoals vtwonen, Libelle, LINDA. en Quest. Er is voor ieder wat wils.

Deze tijdschriftenbon is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen, speciaal voor mannen, kinderen, feesten en andere gelegenheden. Naast fysieke Kiosk Bladcadeaus zijn er ook e-cards beschikbaar. Je kunt kiezen om je Kiosk Bladcadeau direct naar de ontvanger te sturen of naar je eigen adres. Meestal heb je de bon binnen 2 à 3 dagen in huis. E-cards worden direct per mail verzonden of op een andere gewenste datum.

Voeg tijdens het bestellen een persoonlijke boodschap toe en laat de ontvanger weten waarom hij of zij een cadeautje ontvangt.