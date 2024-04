In deze editie

De herfst kondigt zich aan, dus tijd voor een extra grote portie warme wooninspiratie. In dit extra dik herfstnummer kijken we binnen in 8 gezellige interieurs, genieten we van de fruitoogst in het decor van een kasteelhoeve, gaan onze stylistes aan de slag met sfeermakers uit de natuur en besteden we extra veel aandacht aan de mooiste, landelijke keukens. Ideaal voor knusse herfstavonden, bij het knisperende vuur van de open haard.