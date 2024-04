In deze editie

Arthur Ophof had zich het leven toch anders voorgesteld. In plaats van reizen naar verre landen, staat hij vier keer per week in de file van Purmerend naar Breukelen én van Breukelen naar Purmerend. Als zijn werkgever hem ‘helaas’ moet ontslaan en hij een riante vergoeding krijgt, zijn er ineens genoeg perspectieven om een ander pad in te slaan.