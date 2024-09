In Donald Duck Pocket lees je per editie meer dan 250 pagina's vol spannende, grappige avonturen van Donald, Mickey Mouse, Oom Dagobert en anderen! De pockets verschijnen in verschillende thema's, zoals History, Galaxy en Classics. Op elke pocket staat een deel van een spannende rugtekening die je bij elkaar spaart. Genoeg reden dus om geen pocket te missen!