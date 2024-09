In deze editie

In dit nummer neemt de MG 3 het op tegen zijn misschien wel grootste concurrent; de Dacia Sandero. Diens grote broer, de Jogger, testen we met de optionele kampeeruitrusting die ervoor verkrijgbaar is. Ook kunnen we rijden met de nieuwe Citroën C3 en Aston Martin Vantage. Ten slotte is het hoog tijd voor misschien wel het spannendste onderdeel van de Barrelbrigade: de keuring!