In deze editie

In dit nummer zetten we de gloednieuwe Volkswagen Tiguan naast de Nissan Qashqai, we gaan op pad met de Renault Rafale en Lancia Ypsilon én rijden met de grondig vernieuwde Bentley Continental GT. Ook kijken we wat de fijnste occasion is; een jonge Volkswagen Golf of Ford Focus. In Klokje Rond treedt een Honda CR-V aan en op de rollenbank staat een Mercedes-Benz C63 AMG uit 2010.