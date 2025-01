Met trots selecteerden wij uit ons rijke archief de twintig allermooiste interieurs voor ons nieuwste boek, Living in the City. Want de manier waarop we wonen is al lang niet meer dezelfde als die van pakweg twintig jaar geleden: interieurs zijn flexibel, materialen combineren industrieel met ambachtelijk, meubels hebben een verhaal. Van loft tot herenhuis, van Raw Color tot Patrizia Moroso: twintig inspirerende voorbeelden van eigentijds wonen in de stad.